ŞİLE'DE DALGALARA KAPILIP KAYBOLDU (2) 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Şile sofular plajında sabah saatlerinde denize giren bir erkek dalgalara kapılarak kayboldu. 25 yaşlarında kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde 3 genç serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 25 yaşlarında olduğu öğrenilen Suriyeli bir genç dalgalara kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, sahil güvenlik, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayı gören bir vatandaş “Su bunları sürükleyerek götürdü. Bir tanesi kayboldu, diğerleri kurtuldu"diye konuştu. Arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-Plajdan görüntü

-Ambulans,jandarma,afad ekipleriinn görüntüsü

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler

