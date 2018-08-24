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ŞİLE'DE DALGALARA KAPILIP KAYBOLDU (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

*Dalgalar nedeniyle Sofular Plajı kapatıldı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Şile sofular plajında sabah saatlerinde denize giren bir erkek dalgalara kapılarak kayboldu.

*Dalgalar nedeniyle Sofular Plajı kapatıldı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Şile sofular plajında sabah saatlerinde denize giren bir erkek dalgalara kapılarak kayboldu. 25 yaşlarında kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Dalgalar nedeniyle Sofular Plajı kapatıldı. Sabah saatlerinde 3 genç serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 25 yaşlarında olduğu öğrenilen Suriyeli Louhey Balhawan dalgalara kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, sahil güvenlik, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayı gören bir vatandaş ?Su bunları sürükleyerek götürdü. Bir tanesi kayboldu, diğerleri kurtuldu"diye konuştu. GÖREVLİLER MEGAFONLA ANONSLAR YAPTI Cankurtaran ekipleri ve görevliler dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Denizde kaybolan genci ise arama çalışmaları devam ediyor. Görüntü Dökümü -Arama çalışmalarından görüntü -Plajdan görüntü -Cankurtarn ve görevlilerin vatandaşları uyarması -Dalgalardan görüntü -Vatandaşların plajı boşaltması -Uyarı tabelası -Genel ve detay görüntüler (Tür: İstanbul)

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