HABER

Şile'de denizde boğulma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 10:33 | Son Güncelleme

Denize giren yabancı uyruklu iki kardeşten biri hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Şile'de, denize giren yabancı uyruklu iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Rajap Arjon ve kardeşi Muhammed Mor Arjon, Şile Halk Plajı'nda denize girdi.

Bir anda gözden kaybolan iki kardeşten Muhammed Mor Arjon ekiplerce kurtarılırken, kardeşi Rajap Arjon'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arjon'ın cesedi denizden çıkarılmasının ardından Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Muhammed Mor Arjon'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERAilece tatil!Ailece tatil!
Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!
Gezi Parkı'nda önce kavga sonra bıçaklı saldırıGezi Parkı'nda önce kavga sonra bıçaklı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma Muhammed Mor Arjon Rajap Arjon Şile Halk Plajı vefat

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı

Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı

Gece yarısı sürücülere Süleyman Soylu sürprizi!

Gece yarısı sürücülere Süleyman Soylu sürprizi!

AK Parti kongresi sonrası kötü haber!

AK Parti kongresi sonrası kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.