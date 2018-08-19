Şile'de denizde boğulma

İSTANBUL (AA) - Şile'de, denize giren yabancı uyruklu iki kardeşten biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Rajap Arjon ve kardeşi Muhammed Mor Arjon, Şile Halk Plajı'nda denize girdi.
Bir anda gözden kaybolan iki kardeşten Muhammed Mor Arjon ekiplerce kurtarılırken, kardeşi Rajap Arjon'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Arjon'ın cesedi denizden çıkarılmasının ardından Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Muhammed Mor Arjon'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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