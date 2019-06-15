Şile’de denize giren 2 arkadaş boğularak hayatını kaybetti

Şile’de denize giren üç arkadaştan ikisi boğularak hayatını kaybetti, birisi kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazesi denizden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Olay, Şile Sofular köyü plajında saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Üç arkadaş denize girdikleri yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde suda çırpınmaya başladı. Denizde boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç isimli iki kişinin bedenleri sudan çıkarıldı. Gökhan İspirli’nin hayatını kaybettiği belirlenirken Soner Yalvaç ise ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Kadir Tekel ise denizden son anda kurtarıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

