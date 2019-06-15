İSTANBUL (AA) - Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Sofular sahilinde denize giren 3 kişi, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu 3 kişiden biri kurtarılırken, 2'si boğuldu.
Ters akıntıya kapıldıkları iddia edilen Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç'ın cesedi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince denizden çıkarıldı.
İspirli ve Yalvaç'ın cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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