Şile'de denize giren genç kayboldu

İSTANBUL (AA) - Şile'de denize giren Emre Bozkızıl kayboldu.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Bozkızıl, babası ve amcası ile serinlemek için Kurnaköy'de denize girdi.

Bir süre sonra Emre Bozkızıl suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaların, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri tarafından denizde botlarla ve havadan helikopter desteğiyle sürdüğü bildirildi.

