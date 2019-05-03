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Şile'de en güzel buzağı yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

ŞİLE'de düzenlenen buzağı güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE'de düzenlenen buzağı güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından buzağı güzellik yarışması düzenlendi. Teke Mahallesi'nde düzenlenen yarışmada, ilçenin farklı köylerinden getirilen 24 buzağı yer aldı. Buzağılar erkek ve dişi olarak 2 kategoride yarıştı. Sahipleri buzağıları sırasıyla jürinin karşısına çıkardı. Jürinin değerlendirmesi sonucu dişi buzağı kategorisinde birinciliği Fazlı Abay'ın buzağısı kazandı.

Erkek buzağı kategorisinde ise Mehmet Mustafa Koyuncu'nun buzağısı ise birinci oldu. Yarışmada birinci olan buzağıların sahiplerine 500'er kilo yem verildi. Yarışmayla ilgili konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı yarışmanın ilk defa yapıldığını fakat geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi. Ocaklı, "Bizler belediye olarak ilçemizde tarımın ve hayvancılığın desteklenmesi anlamında önemli projelerin olduğunu düşünüyor, bu yarışmayı da hayvan yetiştiricilerini teşvik etmek anlamında bir başlangıç olarak görüyoruz" diye konuştu.

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