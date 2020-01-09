HABER
  4. Şile'de gasp zanlısı tutuklandı

Şile'de gasp zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

Şile'de gasp zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şile'de bir tekel bayi sahibini silahla tehdit ederek bin 830 lirasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir tekel bayisinde, iş yeri sahibine silah doğrultup ateş ederek kasadaki bin 830 liranın gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Hakan Y. (37) aynı gün Balibey Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki bir markette yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve bin 745 lira ele geçirildi.

Gözaltın alınan şüphelinin 2 kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma suçlarından aranmasının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Beykoz'da otoparkta yangın, üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldıBeykoz'da otoparkta yangın, üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı
HDP önündeki eylemde 129'uncu günHDP önündeki eylemde 129'uncu gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gasp Şile Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü tekel bayi

En Çok Okunan Haberler

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 en sıcak ikinci yıl oldu! Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?

2019 en sıcak ikinci yıl oldu! Peki 1. yıl hangisiydi?

MSB duyurdu: 1660 EYP ve 891 mayın imha edildi

MSB duyurdu: 1660 EYP ve 891 mayın imha edildi

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

Şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

Son dakika Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Sudan Devlet Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye ettiği aslanlar büyüdü

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.