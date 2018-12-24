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Şile'de hayvan hırsızlarına adliye önünde tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 21:37 | Son Güncelleme

ŞİLE'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 kişi Şile Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA)-ŞİLE'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 kişi Şile Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayvan sahiplerinin, bugün adliyeye sevkedilen şüphelilere saldırısını Jandarma ve polis ekipleri önledi. Şüphelilerin hayvanları vurarak öldürdükleri, etlerini de parçalara ayırarak sattıkları ortaya çıktı.Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı hayvan sahipleri "Ormanları sürekli geziyoruz, sürekli nöbetleşe silah ile dolaşıyoruz, korkuyoruz" dediler.
Edinilen bilgiye göre, Esenceli köyü ormanlarında 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin yoğun ve hummalı çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Sorgulamaların ardından gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında Şile Adliyesine getirildiler. Adliye önünde mağdur hayvan sahipleri ve vatandaşlar, şüphelilere saldırı girişiminde bulundu. Olaya müdahale eden Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipler, saldırıyı önledi. Şile İlçe Emniyet Müdürü Murat Öztaş "Gereken ceza devletimiz tarafından verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın lütfen bizlere yakışanı yapalım" dedi.
Mehmet Yağcı "Benim çok sayıda hayvanım gitti, neredeyse 100-150 arası. Ormanları sürekli geziyoruz, sürekli nöbetleşe silah ile dolaşıyoruz, korkuyoruz tekrar bir hayvanımız çalınacak diye" şeklinde konuştu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şile'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şile Adliyesine getirilen şüpheliler savcılık ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından 5 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderilirken 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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