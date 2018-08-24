ŞİLE'DE İKİNCİ KAYIP; OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

*Şile Sofular Plajı'nda 25 yaşındaki bir gencin kaybolmasından sonra Ağva'da da genç bir kızın denizde kaybolduğu öğrenildi.

*Şile Kaymakamlığı havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmeyi yasakladı.

Haber: Nurcan KIRCALI-Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Şile'de Sofular ve Ağva'da iki kişi denizde kayboldu. Kaymakamlık etkili olan rüzgar nedeniyle ilçe genelinde boğulmaları engellemek amacıyla denize girmeyi yasakladı. Kayıp 2 genci arama çalışmaları devam ediyor.

AĞVA'DA GENÇ KIZ KAYBOLDU

Dün akşam saatlerinde Ağva'da baba Erol Kocalı, ismi öğrenilemeyen kızıyla denize girdi. Kızının boğulduğunu gören baba yardımına koştu. Bu sırada diğer kızı Kezban Kocalı'da (18) ablasının boğulduğunu görüncü denize atladı. Baba büyük kızını kurtararak sahile çıktı. Küçük kızının da denizde çırpındığını gören baba tekrar suya atladı ancak genç kız dalgalarda kayboldu.

SOFULAR PLAJINDA KAYBOLDU

Sabah saatlerinde ise 3 genç Sofular Plajı'nda serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 25 yaşlarında olduğu öğrenilen Suriyeli Louhey Balhawan dalgalara kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, sahil güvenlik, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayı gören bir vatandaş "Su bunları sürükleyerek götürdü. Bir tanesi kayboldu, diğerleri kurtuldu"diye konuştu.