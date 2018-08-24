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Şile'de ikinci kayıp; olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:23 | Son Güncelleme

ŞİLE'de Sofular ve Ağva'da iki kişi denizde kayboldu.

Şile'de ikinci kayıp; olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Nurcan KIRCALI-Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL, (DHA) ŞİLE'de Sofular ve Ağva'da iki kişi denizde kayboldu. Kaymakamlık etkili olan rüzgar nedeniyle ilçe genelinde boğulmaları engellemek amacıyla denize girmeyi yasakladı. Kayıp 2 genci arama çalışmaları devam ediyor.

AĞVA'DA GENÇ KIZ KAYBOLDU
Dün akşam saatlerinde Ağva'da baba Erol Kocalı, ismi henüz öğrenilemeyen kızıyla denize girdi. Kızının boğulduğunu gören baba yardımına koştu. Bu sırada diğer kızı Kezban Kocalı da (18) ablasının boğulduğunu görünce denize atladı. Baba büyük kızını kurtararak sahile çıktı. Küçük kızının da denizde çırpındığını gören baba tekrar suya atladı ancak genç kız dalgalarda kayboldu.

SOFULAR PLAJINDA KAYBOLDU
Sabah saatlerinde ise 3 genç Sofular Plajı'nda serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 25 yaşlarında olduğu öğrenilen Suriyeli Louhey Balhawan dalgalara kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, sahil güvenlik, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayı gören bir vatandaş "Su bunları sürükleyerek götürdü. Bir tanesi kayboldu, diğerleri kurtuldu"diye konuştu.

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Şile Kaymakamlığı etkili olan rüzgar nedeniyle ilçe genelinde boğulmaları engellemek amacıyla denize girmeyi yasakladı.
Cankurtaran ekipleri ve görevliler dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Denizde kaybolan genci ise arama çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Şile'de ikinci kayıp; olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandıŞile'de ikinci kayıp; olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandıŞile'de ikinci kayıp; olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

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