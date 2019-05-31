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ŞİLE'DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 22:19 | Son Güncelleme

Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şile'nin Ağva bölgesinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şile'nin Ağva bölgesinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Şile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yakalanan 2 kişinin ifadesinin ardından sürdürülen operasyonda 12 kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevkedildi. Yapılan aramalarda ayrıca 20 kilo toz esrar, metamfetamin ele geçirildi. Bölgedeki uyuşturucu operasyonlarının süreceği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Genel ve detaylar

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