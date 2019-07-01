ŞİLE'DE KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMASI 

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALİ/İSTANBUL,(DHA)

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıldönümü Şile sahilinde törenle kutlandı.

Şile Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Garnizon Komutanı Hazel Yılmaz ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ve deniz şehitlerinin anısına denize birlikte çelenk bıraktı.

KABOTAJ BAYRAMININ SİMGESİ TUMBA GÖSTERİSİ

Rumeli Tahlisiye İstasyonu'na ait tarihi can botu ile "Tumba gösterisi" töreni katılımcıların beğenisini kazandı. Ayrıca yüzme yarışında renkli görüntüler oluşurken Kıyı Emniyetine Bağlı KGEM-8 isimli botun gösterileri ve İ.B.B Cankurtaran Ekiplerinin bayrak geçişi gerçekleştirildi.

"1 TEMMUZ 1926'DA TÜRK LİMANLARI ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı törende yaptığı konuşmada 20 Nisan 1926'da Kabotaj Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiğini belirterek, "Bu kanunun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 1926'da Türk limanları özgürlüğüne kavuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu kanunun kabulünde irade beyanında bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vatansever milletvekillerini rahmet, saygı ve şükranla anıyorum" dedi.