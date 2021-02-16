HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şile’de kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü, 10 hayvan telef oldu

Şile’de kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü, 10 hayvan telef oldu

16.02.2021 15:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şile’de Kervansaraylar mevkiinde yoğun kar birikmesi nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü.

İstanbul Şile’de Kervansaraylar mevkiinde yoğun kar birikmesi nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Çatısı çöken ahırda bulunan yaklaşık 10 hayvan telef olurken, yaralanan çok sayıda büyükbaş hayvan ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şile’de Kervansaraylar mevkiinde meydana geldi. Etkili olan yoğun kar yağışı sonrası içerisinde yaklaşık 100 hayvanın olduğu ahırın çatısı biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Çökmeye tanık olan ahır çalışanı, ahır sahibine ulaşamayınca durumu ahır sahibinin arkadaşına iletti. İtfaiye ekipleri ile iş makineleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ile çevredekiler, ahır enkazında mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Çalışmalar sonucu bazı hayvanlar yaralı halde kurtarılırken, yaklaşık 10 hayvanın telef olduğu öğrenildi.
Bölgede gönüllü itfaiyeci olarak görev alan İsmail Hakan, “İhbar aldık bu bölgeye. Bir iki hayvanı gönüllüler ve itfaiye olarak canlı kurtardık. Yoğun kar var. Çizmelerimiz batıyor, çıkartamıyoruz. Çatı çökmüş tabii. Makineler geldi, greyder geldi. 8, 10 kadar telef olan hayvan var. Büyükbaş hayvanlar” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi!Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi!
61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı 2021: ÖSYM,16 bin sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

16 bin personel alımı ne zaman olacak?

Son Dakika: İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Perşembeyi işaret etti: Çok daha dikkatli olmak lazım

İstanbul için yeni uyarı: Perşembeden itibaren dikkat!

Son Dakika: 13 vatandaşımız nasıl şehit oldu? Bakan Akar açıkladı

13 vatandaşımız nasıl şehit oldu? Bakan Akar açıkladı

Tarlasını sürerken buldu! 'Gök taşı' iddiası büyük heyecan yarattı

Tarlasını sürerken buldu! İddia büyük heyecan yarattı

Muğlalılar İzmir’de, İstanbullular Muğla’da yaşıyor

Muğlalılar İzmir’de, İstanbullular Muğla’da yaşıyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör konusunda çok net mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulacak ve orada geberteceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.