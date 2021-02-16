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  4. Şile’de kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü, hayvanlar telef oldu

Şile’de kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü, hayvanlar telef oldu

16.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Şile’de Kervansaraylar mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü.

Şile’de Kervansaraylar mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Çatısı çöken ahırda bulunan yaklaşık 10 hayvan telef olurken, çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çatısı çöken ahır havadan görüntülendi.
Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şile’de Kervansaraylar mevkiinde meydana geldi. Etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ahırın çatısı biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ahırda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Çalışmalar sonucu bazı hayvanlar kurtarılırken, yaklaşık 10 hayvan telef oldu.

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