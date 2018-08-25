ŞİLE'DE KAYIP GENÇ KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI

Haber: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA

Şile'de boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki Kezban Kocalı'nın cenazesine ulaşıldı.

Perşembe günü babası ve kız kardeşiyle birlikte Şuayipli Mahallesi İncir ağızı mevkiinde boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan Kocalı'nın cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı. Kocalı'nın cesedi denizde kaybolduğu yerin yaklaşık 50 metre uzağında Çivi Ağzı bölgesinde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri tarafından bulundu. Kocalı'nın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kocalı'nın fotoğrafı

-Dün çekilen arama kurtarma görüntüsü

