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ŞİLE'DE KAYIP GENÇ KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 08:33 | Son Güncelleme

  Haber: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA Şile'de boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki Kezban Kocalı'nın cenazesine ulaşıldı.

Haber: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA
Şile'de boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki Kezban Kocalı'nın cenazesine ulaşıldı.
Perşembe günü babası ve kız kardeşiyle birlikte Şuayipli Mahallesi İncir ağızı mevkiinde boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan Kocalı'nın cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı. Kocalı'nın cesedi denizde kaybolduğu yerin yaklaşık 50 metre uzağında Çivi Ağzı bölgesinde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri tarafından bulundu. Kocalı'nın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
-Kocalı'nın fotoğrafı
-Dün çekilen arama kurtarma görüntüsü

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