ŞİLE'DE KIYIYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA
Şile'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan ve batma tehlikesi geçiren kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor.
Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi yan yatmıştı. Kıyıya oturan NATALIA isimli geminin 16 mürettebatı kurtarıldı. Batma tehlikesi geçiren kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Gemiden görüntü
-Bayrak güverte
-Genel ve detaylar
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