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Şile’de korkutan orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 18:53 | Son Güncelleme

Şile’de ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.Şile Oruçoğlu mevkiinde saat 16.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Şile’de ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Şile Oruçoğlu mevkiinde saat 16.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına havadan helikopterle de müdahale edildi. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, yaklaşık 5 dekarlık alanın tahrip olduğu öğrenildi.
Öte yandan, yangına helikopterle müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde helikopter ile orman yangınına havadan müdahale ediliyor.

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