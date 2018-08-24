Şile'de olumsuz hava koşullara nedeniyle denize girmek yasaklandı

Nurcan KIRCALI-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE'de etkili olan rüzgar nedeniyle ilçe genelinde denize girmek yasaklandı.

Edinilen bilgiye göre Şili Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

