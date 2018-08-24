ŞİLE'DE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Haber: Nurcan KIRCALI-Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Şile'de etkili olan rüzgar nedeniyle ilçe genelinde denize girmek yasaklandı.
Edinilen bilgiye göre Şili Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Görüntü Dökümü: (GEÇİLDİ)
-Arama çalışmalarından görüntü
-Plajdan görüntü
-Cankurtarn ve görevlilerin vatandaşları uyarması
-Dalgalardan görüntü
-Vatandaşların plajı boşaltması
-Uyarı tabelası
-Genel ve detay görüntüler
24.08.2018 - 10.29 Haber Kodu : 180824018
24.08.2018 - 11.29 Haber Kodu : 180824026
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