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ŞİLE'DE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

  Haber: Nurcan KIRCALI-Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Şile'de etkili olan rüzgar nedeniyle ilçe genelinde denize girmek yasaklandı.  Edinilen bilgiye göre Şili Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.  Görüntü Dökümü: (GEÇİLDİ) -Arama çalışmalarından görüntü -Plajdan görüntü -Cankurtarn ve görevlilerin vatandaşları uyarması -Dalgalardan görüntü -Vatandaşların plajı boşaltması -Uyarı tabelası  -Genel ve detay görüntüler 24.08.2018 - 10.29 Haber Kodu : 180824018 24.08.2018 - 11.29 Haber Kodu : 180824026

Haber: Nurcan KIRCALI-Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Şile'de etkili olan rüzgar nedeniyle ilçe genelinde denize girmek yasaklandı.
Edinilen bilgiye göre Şili Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Görüntü Dökümü: (GEÇİLDİ)
-Arama çalışmalarından görüntü
-Plajdan görüntü
-Cankurtarn ve görevlilerin vatandaşları uyarması
-Dalgalardan görüntü
-Vatandaşların plajı boşaltması
-Uyarı tabelası
-Genel ve detay görüntüler

24.08.2018 - 10.29 Haber Kodu : 180824018
24.08.2018 - 11.29 Haber Kodu : 180824026

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Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandıŞile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı
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