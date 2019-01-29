Şile’de ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam, jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bulundu

Şile ilçesi Bozgoca Mahallesi’nde ikamet eden ve ormanlık alanda kaybolan 79 yaşındaki Selami Soyal, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip ve arama köpekleri, jandarma komandolar, jandarma asayiş timleri ve drone ile gece de devam eden, yaklaşık 20 saat süren ısrarlı arama kurtarma çalışmaları sonucunda yarı baygın halde bulundu. Yaşlı adam jandarma sırtında metrelerce taşınarak ambulansa götürülürken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Ocak 2019 tarihinde saat 19.30 sıralarında, Şile ilçesi Bozgoca Mahallesi’nde ikamet eden Selami Soyal isimli şahsın, aynı gün öğlen saatlerinde gitmiş olduğu fındık bahçesinden henüz evine dönmediği ihbarı üzerine harekete geçti.

’Arpa’ ve ’Kivi’ görev başında

Bilginin alınması üzerine bölgeye hemen jandarma komando birlikleri, jandarma asayiş timleri, iz takip arama köpeği ’Kivi’, arama kurtarma köpeği ’Arpa’ ile mini insansız hava aracı sevk edilerek, durum AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.