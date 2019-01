Şile’de ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam, jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bulundu

Gece gündüz demeden arama

Çok kısa sürede bölgeye intikal eden jandarma ekipleri; burada yaşayan vatandaşların da katılımı ile kaybolan yaşlı adamı aramaya başladı. Jandarma ekipleri, bütün gece ve ertesi gün devam eden yaklaşık 20 saatlik arama boyunca arazideki her taşın, her çalılığın altına, her dere yatağına bakarak didik didik arama yaptı.

Jandarma ekiplerinin ısrarlı aramaları sonucunda, 79 yaşındaki Selami Soyal isimli vatandaş 24 Ocak günü saat 15.15 sıralarında yarı baygın halde Harmancık Tepe bölgesinde bulundu. Jandarma ekiplerince bulunan vatandaşa ilk önce su verildi, ayağının ısınabilmesi için bot, üzerine ise komando elbisesi giydirildi.

Şahsa ilk müdahale olay yerinde

Soyal, olay yerine en yakın noktaya kadar gelebilen 112 Acil Yardım ekibi tarafından ilk muayenesinin yapılmasının ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılan jandarma ve jandarma komando ekipleri tarafından zaman zaman sırtlarında taşınarak ambulansa ulaştırıldı ve gerekli tıbbi müdahale yapılabilmesi için Şile Devlet Hastanesine sevk edildi.