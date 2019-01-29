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Şile’de ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam, jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 12:47 | Son Güncelleme

Şile ilçesi Bozgoca Mahallesi’nde ikamet eden ve ormanlık alanda kaybolan 79 yaşındaki Selami Soyal, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip ve arama köpekleri, jandarma komandolar, jandarma asayiş timleri ve drone ile gece de devam eden, yaklaşık 20 saat süren ısrarlı arama kurtarma çalışmaları sonucunda yarı baygın halde bulundu.

Şile ilçesi Bozgoca Mahallesi’nde ikamet eden ve ormanlık alanda kaybolan 79 yaşındaki Selami Soyal, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip ve arama köpekleri, jandarma komandolar, jandarma asayiş timleri ve drone ile gece de devam eden, yaklaşık 20 saat süren ısrarlı arama kurtarma çalışmaları sonucunda yarı baygın halde bulundu. Yaşlı adam jandarma sırtında metrelerce taşınarak ambulansa götürülürken, o anlar saniye saniye kaydedildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Ocak 2019 tarihinde saat 19.30 sıralarında, Şile ilçesi Bozgoca Mahallesi’nde ikamet eden Selami Soyal isimli şahsın, aynı gün öğlen saatlerinde gitmiş olduğu fındık bahçesinden henüz evine dönmediği ihbarı üzerine harekete geçti.

’Arpa’ ve ’Kivi’ görev başında
Bilginin alınması üzerine bölgeye hemen jandarma komando birlikleri, jandarma asayiş timleri, iz takip arama köpeği ’Kivi’, arama kurtarma köpeği ’Arpa’ ile mini insansız hava aracı sevk edilerek, durum AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

Gece gündüz demeden arama
Çok kısa sürede bölgeye intikal eden jandarma ekipleri; burada yaşayan vatandaşların da katılımı ile kaybolan yaşlı adamı aramaya başladı. Jandarma ekipleri, bütün gece ve ertesi gün devam eden yaklaşık 20 saatlik arama boyunca arazideki her taşın, her çalılığın altına, her dere yatağına bakarak didik didik arama yaptı.
Jandarma ekiplerinin ısrarlı aramaları sonucunda, 79 yaşındaki Selami Soyal isimli vatandaş 24 Ocak günü saat 15.15 sıralarında yarı baygın halde Harmancık Tepe bölgesinde bulundu. Jandarma ekiplerince bulunan vatandaşa ilk önce su verildi, ayağının ısınabilmesi için bot, üzerine ise komando elbisesi giydirildi.

Şahsa ilk müdahale olay yerinde
Soyal, olay yerine en yakın noktaya kadar gelebilen 112 Acil Yardım ekibi tarafından ilk muayenesinin yapılmasının ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılan jandarma ve jandarma komando ekipleri tarafından zaman zaman sırtlarında taşınarak ambulansa ulaştırıldı ve gerekli tıbbi müdahale yapılabilmesi için Şile Devlet Hastanesine sevk edildi.

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