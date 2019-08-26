ŞİLE'DE TERK EDİLEN GEMİDEN YAKIT SIZINTISI İDDİASI

"BU RESMEN BİR ÇEVRE KATLİAMI"

Çevre sakinlerinden Şaban Cingöz, geminin karaya oturduğu tarihten beri Karaburun mevkiinde balık bulmakta zorlandıklarını dile getirerek, "Resmen bir kıyı faciası. Gemilerden gelen atıkları görüyorsunuz. Kıyılardaki bütün canlıları yok eden atık. Sizden başka kimse de ilgilenmedi şu ana kadar. Siz de gelmeseniz kimsenin belki haberi olmayacak. Büyük ihtimalle kıyıya oturan geminin atıkları. Görüyorsunuz geminin oksijen tüpleri burada. Geminin kendi malzemeleri. Ama ne ilgilenen var, ne bakan var. Burası 2 gündür böyle. Geçen gün büyük bir fırtına olmuştu. Fırtınayla beraber, görmüşsünüzdür geminin bir bölümü batmış vaziyette herhalde oradan içindeki malzemeyi mi patlattı ne olduysa, bütün sahil komple bu şekilde. Müthiş bir koku var. Köylere kadar mazot kokusu geliyor. Gece hanım dedi ki, 'Birisi mazot mu döktü yollara' geldim baktım buralar komple bu şekilde. Artık gemiyi kaldırsınlar. Kaldırmayacaklarsa bir çözüm bulsunlar. İçinde soda var, canlıları yok ediyor. Bu resmen bir çevre katliamı. Sodanın denize bir etkisi var ki, kıyılara balık gelmiyor. Biz de kıyı balıkçısıyız. Bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

---------

-Gemide çalışmalar sürdüren kişiler

-Kıyıya sızan atıklar

-Çevre sakini Şaban Cingöz ile röp.

-Karaya oturan geminin görüntüleri

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay

