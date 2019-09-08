HABER

Şile'de yakıt sızan gemide çalışma tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

Beyza Nur GÜLER - İstanbul DHA - ŞİLE'de yakıt sızıntısı nedeniyle kıyıda kirliliğe neden olan Natalia adlı gemide çalışmalar tamamlandı.

Şile'de yakıt sızan gemide çalışma tamamlandı

Beyza Nur GÜLER - İstanbul DHA - ŞİLE'de yakıt sızıntısı nedeniyle kıyıda kirliliğe neden olan Natalia adlı gemide çalışmalar tamamlandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 9 ay önce karaya oturan geminin ambarına karışan yağ ve fuel oil için önlem alındığı belirtildi. Müdahale sonucu 500 kilogram katı ve 200 litre sıvı kontamine atığın toplandığı ve sızıntıya karşı sosis bariyer konulduğu kaydedildi. Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarılmıştı.

(FOTOĞRAF)

Şile'de yakıt sızan gemide çalışma tamamlandıŞile'de yakıt sızan gemide çalışma tamamlandı

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
En ’havalı’ satışEn ’havalı’ satış
Sünnet çocukları belediye başkanı ve kaymakamın makam aracıyla şehir turu attıSünnet çocukları belediye başkanı ve kaymakamın makam aracıyla şehir turu attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dİyarbakır'daki HDP önünde annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.