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Şilep ve tankerler sis nedeniyle Tekirdağ sahiline demirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:34 | Son Güncelleme

Şilep ve tankerler sis nedeniyle Tekirdağ sahiline demirledi

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı bazı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.

Kentte öğleden sonra etkili olan sis, Tekirdağ-Muratlı ve Tekirdağ-Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Bu arada, Marmara Denizi'nde yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı bazı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.

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Anahtar Kelimeler:
deniz sis Şilep tanker Tekirdağ

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