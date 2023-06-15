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Şili'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

15.06.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin Santa Cruz kentinin 49 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

39,1 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Şili'de 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

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