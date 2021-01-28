Şili’de gizemli bir yaratığın 50 hayvanı ısırıp kanını emerek öldürdüğü iddiası yetkilileri harekete geçirdi

Şili’nin kuzeyindeki yetkililer ve veterinerler, bölgede göğsünde bir delikle ölü bulunan düzinelerce lama yavrusu ve alpakanın ardından şaşkınlıklarını gizlemeyedi.
Şili’nin kuzeyinde kan emici bir yaratık tarafından öldürüldüğü düşünülen yavru bir lama.
Kasım ayından beri 50 hayvan ölü bulundu.
Ölü hayvanlardaki yara izlerini inceleyen uzmanlar, bu yaraların puma veya tilki gibi yırtıcıların bıraktığı izlerle uyuşmadığını söyledi.
Bölgedeki çiftçiler yaratığın yalnızca gece saldırdığını, herhangi bir ayak izi bırakmadığını ve bu nedenle izi sürülemediğini söyledi.
Bazıları bu gizemli yaratığın Şili efsanelerinde adı geçen ve keçilerin, atların, ineklerin kanını emen chupacabra adlı yaratık olduğuna inanıyor.
Raporlara göre Kasım ayından beri Bolivya sınırındaki Colchane adlı köyde 50 civarında lama ve alpaka cesedi bulundu.
Colchane belediye başkanı Javier Garcia Choque tarafından kalıntıları incelemesi için çağırılan bir uzman veterinerin yanı sıra Şili’nin Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (SAG) da bir soruşturma başlattı.
Chupacabra adlı efsanevi canlının keçi, inek ve at kanıyla beslendiğine inanılıyor.
Cupacabra’ların hayvanları öldürerek kanını içtiği söyleniyor.
Bölgede çalışan bir veteriner olan Andrea Nieto, cesetleri incelediğini; ancak hayvanların hangi canlı tarafından öldürüldüğünü tespit edemediğini söyleyerek “İzler puma veya tilki izleriyle örtüşmüyor. Cesetlerin göğsünde iki delikten başka hiçbir şey yok. Görünüşe göre kan bu deliklerden emildi; ancak daha kapsamlı bir araştırma gerekiyor” dedi.
Nieto, vahşi köpek veya yarasa olasılığının da ihtimal dışı olduğunu söyleyerek “Isırık izlerine bakarak, küçük çeneli bir hayvan olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Belediye başkanı ise “Elimizdeki tüm bilgileri SAG’a ileteceğiz, böylelikle onlar nasıl bir canlı olduğuna dair sonuca varabilirler. Gerekli olması durumunda bu yaratığı bulmak için elimizdeki raporları diğer tüm birimlerle paylaşacağız” dedi.
İlk ölü hayvan vakasında bunu yapanın bölge sakinlerinden biri olduğu düşünülmüştü. Çiftçilik yapan Juan Choque Choque “İlk birkaç vakada, hayvanların birisi tarafından öldürüldüğünü düşünmüşyük. Ama daha fazla hayvan görmeye başladıkça bunun şeytani olduğunu düşünmeye başladık ve ölümler artmaya devam ediyor. Kuzenim bunun yıllar önce bir insanı ağır şekilde yaralayan chupacabra adlı bir yaratık olabileceğini söyledi. Bu da beni korkuttu. Bahçeyi aydınlatması için bir güneş paneli koydum. Bunu yapanın bulunmasını ve sona ermesini istiyorum” dedi.
Veteriner yaraların tilki ya da puma tarafından oluşturulmadığını söyledi.
Luis Choque adlı başka bir çiftçi ise bölgede tilki sayısının arttığını, ancak bu vakaların olağan tilki saldırısına benzemediğini söyleyerek “Delikler küçük, boyunda değil yan tarafta bulunuyor. Hayvanların eti ya da herhangi bir uzvu yenmemiş. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Geceleri saldırıyor ve hayvanlar yavrularını korumaya gelmiyor” dedi.
SAG ise geçen hafta öldürülen iki yavru lamadaki izleri incelemek için görevlileri bölgeye gönderdiğini doğruladı ve kurumdan bir sözcü “İki vakada da, hayvanlar saldırının gerçekleştiği yerden taşınmıştı. Bu da soruşturmayı zorlaştırıyor” dedi. Yetkililer, hayvanı öldüreni tespit edebilmek için alana kameralı tuzaklar yerleştirdi.
Latin Amerika efsanelerinde keçilerin kanını emen anlamına gelen chupacabra, 1990’larda Porto Riko’da bir dizi koyun ve domuzun gizemli şekilde ölmesiyle birlikte gündeme gelmişti.
O günden bu yana ABD’nin Maine eyaletinden Şili’ye, Doğu Avrupa’dan, Rusya ve Kazakistan’a dek benzer bir yaratık raporlara geçti. 2016’da Ukrayna’nın batısında bir köyde chupacabra yakalandığı iddia edildi.
Köylüler 2016’da Ukrayna’da chupacabra yakaladıklarını iddia etmişti.