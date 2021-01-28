Şili’de gizemli bir yaratık 50 hayvanı ısırıp kanını emerek öldürdü

Colchane belediye başkanı Javier Garcia Choque tarafından kalıntıları incelemesi için çağırılan bir uzman veterinerin yanı sıra Şili’nin Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (SAG) da bir soruşturma başlattı.

Bölgedeki çiftçiler yaratığın yalnızca gece saldırdığını, herhangi bir ayak izi bırakmadığını ve bu nedenle izi sürülemediğini söyledi.

Chupacabra adlı efsanevi canlının keçi, inek ve at kanıyla beslendiğine inanılıyor.

Cupacabra’ların hayvanları öldürerek kanını içtiği söyleniyor.

Bölgede çalışan bir veteriner olan Andrea Nieto, cesetleri incelediğini; ancak hayvanların hangi canlı tarafından öldürüldüğünü tespit edemediğini söyleyerek “İzler puma veya tilki izleriyle örtüşmüyor. Cesetlerin göğsünde iki delikten başka hiçbir şey yok. Görünüşe göre kan bu deliklerden emildi; ancak daha kapsamlı bir araştırma gerekiyor” dedi.

Nieto, vahşi köpek veya yarasa olasılığının da ihtimal dışı olduğunu söyleyerek “Isırık izlerine bakarak, küçük çeneli bir hayvan olduğunu söyleyebilirim” dedi.

"BU YARATIĞI BULMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Belediye başkanı ise “Elimizdeki tüm bilgileri SAG’a ileteceğiz, böylelikle onlar nasıl bir canlı olduğuna dair sonuca varabilirler. Gerekli olması durumunda bu yaratığı bulmak için elimizdeki raporları diğer tüm birimlerle paylaşacağız” dedi.

İlk ölü hayvan vakasında bunu yapanın bölge sakinlerinden biri olduğu düşünülmüştü. Çiftçilik yapan Juan Choque Choque “İlk birkaç vakada, hayvanların birisi tarafından öldürüldüğünü düşünmüşyük. Ama daha fazla hayvan görmeye başladıkça bunun şeytani olduğunu düşünmeye başladık ve ölümler artmaya devam ediyor. Kuzenim bunun yıllar önce bir insanı ağır şekilde yaralayan chupacabra adlı bir yaratık olabileceğini söyledi. Bu da beni korkuttu. Bahçeyi aydınlatması için bir güneş paneli koydum. Bunu yapanın bulunmasını ve sona ermesini istiyorum” dedi.