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  4. Şili'de görülen kırmızı peri şaşkına çevirdi! Nadiren ortaya çıkıyor

Şili'de görülen kırmızı peri şaşkına çevirdi! Nadiren ortaya çıkıyor

25.08.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) yakınlarındaki Atacama Çölü'nden alınan bir görüntü, görenleri şaşkına çevirdi. Söz konusu görüntü, kırmızı peri (kırmızı sprite) olarak bilinen parlak kırmızı çizgileri gösterdi. Kırmızı peri, oldukça nadir görünen bir gökyüzü olayı olarak tanımlanmakta.

Şili'de görülen kırmızı peri şaşkına çevirdi! Nadiren ortaya çıkıyor

Şili'de nadiren ortaya çıkan kırmızı peri görüldü. Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) La Silla Gözlemevi yakınlarındaki Atacama Çölü'nün gökyüzünü gösteren bir görüntüde, kırmızı peri veya kırmızı sprite olarak da bilinen parlak kırmızı çizgiler yer aldı.

KIRMIZI PERİ NEDİR?

Science Alert'in haberine göre, kırmızı periler, fırtına bulutlarının çok üzerinde meydana gelen, genellikle alttaki bir gök gürültüsü bulutu ile yer arasındaki pozitif şimşek deşarjlarıyla tetiklenen büyük ölçekli elektrik boşalmaları olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte, kırmızı perinin Dünya atmosferinde yüksekte, bazen 50-90 kilometre yükseklikte görüldüğü söyleniyor.

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların çektikleri de dahil olmak üzere kırmızı periler binlerce kez fotoğraflanıp filme alınıyor ancak kırmızı sprite hala oldukça nadir görülen bir olay. ESO'dan gelen bu yeni fotoğraf ise adeta bir tablo gibi görünüyor.

Şili

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UFUKTA, ALÇAKTA

Kırmızı periler, ESO'nun La Silla'daki 3,6 metrelik teleskobunun platformunda bulunan kameranın perspektifinden dolayı ufukta alçakta görünüyor. Fotoğrafın arka planı, gök aydınlığı (gece aydınlığı) olarak bilinen yeşil bir renk tonu gösteriyor.

ESO, gün boyunca güneş ışığının elektronları Dünya atmosferindeki nitrojen ve oksijenden uzaklaştırdığını ve geceleri bu elektronların atomlar ve moleküllerle yeniden birleşerek parlamalarına neden olduğunu açıkladı.

Gök aydınlığı genellikle ışık kirliliğinin olmadığı çok karanlık gökyüzünde görülebilir.

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Yıldırım Şili şimşek
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