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Şili’de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2019 02:22 | Son Güncelleme

Şili'nin güneyinde, X. Los Lagos bölgesinde bulanan Puerto Montt şehrinde küçük bir uçak, iki evin üzerine düştü. Uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.

Şili’de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 ölü

Yerel medya, uçağın Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınındaki bölgede düştüğünü, pilot dahil 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yetkililer her iki evde de olay esnasında kimsenin bulunmadığını duyurdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şili uçak kazası

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