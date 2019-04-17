Şili’de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 ölü

Yerel medya, u\u00e7a\u011f\u0131n Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yak\u0131n\u0131ndaki b\u00f6lgede d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, pilot dahil 6 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyurdu.\nYetkililer her iki evde de olay esnas\u0131nda kimsenin bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. (DHA)\nPARTNER \u0130li\u015fkinizin sa\u011fl\u0131ks\u0131z oldu\u011funu g\u00f6steren 8 i\u015faret\u0130n\u015faat alan\u0131nda oynayan \u00e7ocuklar\u0131n ac\u0131 sonu!Yaln\u0131z ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evinde \u00f6l\u00fc bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum