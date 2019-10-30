Şili'deki gösterilerde ölü sayısı artıyor!

Güney Amerika ülkesi Şili'de, başkent Santiago'daki metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlayan, 19 Ekim'de şiddetlenen ve birçok kentte yağma olaylarına yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olayları sürüyor.

Şili Adalet Bakanlığınca yayımlanan rapora göre, yağma ve kundaklama olayları da dahil gösterilerde şimdiye kadar 20 kişi öldü, 745'i güvenlik görevlisi bin 218 kişi yaralandı.

Olaylarda 2 bin 37'si ülke genelinde 19 Ekim'de ilan edilen ve 26 Ekim'de başkent Santiago dahil birçok bölgede kaldırılan sokağa çıkma yasağında olmak üzere toplam 9 bin 203 kişi gözaltına alındı.

Şiddet olaylarında 26 otobüs ateşe verildi, 49 metro istasyonu da tahrip edildi.

GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın, Maliye ve İçişleri Bakanlarının da aralarında bulunduğu 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler, özellikle başkent Santiago'da devam ediyor.

Pinera'nın istifasını isteyen ve kentin tarihi İtalya Meydanı'nda toplanan protestocu kalabalık ve güvenlik güçleri arasında yer yer arbede ve çatışmalar yaşanıyor.