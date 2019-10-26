Şili Devlet Başkanı Pinera: Mesajı aldık

Devlet Başkanı Pinera “Mesajı aldık” dedi.Şili'nin başkenti Santiago'da metro biletine yapılan zam ile başlayan protestolarda Cuma günü bir milyondan fazla kişi kapsamlı bir sosyal reform ve Devlet Başkanı Pinera'nın istifası talebiyle sokaklardaydı. Protestocular başkanlık konutunun yanından yürüyerek Pinera için istifa sloganları attı.

Santiago Belediye Başkanı Karla Rubilar TV Chile televizyonuna verdiği demeçte "Bu tarihi bir gün" diye konuştu. İnsanların yıllardır biriken "öfke ve isyanı" dışa vurduklarını belirten Rubilar "Bugün Şili değişti" dedi. Belediye Başkanı bundan böyle tüm politikacıların bu güven krizine nasıl gelindiğini düşünmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Valparaiso, Punta Arenas, Vina del Mar ve diğer birçok Şili kentinde de binlerce kişi protesto için sokağa çıktı.

Pinera Cuma akşam saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Hepimiz mesajı aldık" ifadesine yer verdi. Şili Devlet Başkanı Pinera "Hepimiz değiştik. Beraberlik ve tanrının da yardımıyla hepimiz için daha iyi bir Şili'ye doğru ilerleyeceğiz" diye yazdı. Pinera bunun için atılacak adımlarla ilgili ayrıntılı bir bilgi ise vermedi.