Şili Devlet Başkanı Pinera'dan yeni asgari ücret hamlesi

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede 3 haftadır devam eden şiddetli hükümet karşıtı protestolar nedeniyle yürürlüğe koyduğu ekonomik yardım paketine asgari ücretin artırılmasını da ekledi.

Pinera, Şili Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede meydana gelen şiddetli gösteriler nedeniyle uygulamaya koyduğu ekonomik yardım paketine ek olarak, ülkedeki bütün tam zamanlı çalışanları kapsayacak şekilde hazırlanan ve asgari ücreti 301 bin pesodan 350 bin pesoya (yaklaşık 470 dolar) çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladığını açıkladı.

Pinera, bu zammın oldukça önemli olduğuna işaret ederek, "Neredeyse bu devlet desteğinden faydalananların tamamı küçük ve orta ölçekli şirketlerde çalışıyor. Bundan yaklaşık 540 bin çalışan faydalanacak." dedi.

Ülkede 3 haftadır devam eden şiddetli protestolara da değinen Pinera, "Öyle zannediyorum ki bu şekilde yalnızca iyi niyetle değil attığımız adımlarla da halkın güç kullanarak bulunduğu taleplere cevap veriyoruz." diye konuştu.