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Şili Devlet Başkanı protestoculara orantısız güç kullanıldığını kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:23 | Son Güncelleme

Şili Devlet Başkanı protestoculara orantısız güç kullanıldığını kabul etti

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, bir ayı aşkın süredir devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin protestoculara orantısız güç kullandığını kabul etti.

Pinera, güvenlik görevlilerine verilen yetkinin kötüye kullanıldığına işaret ederek, şiddet eylemine karışanların "cezasız kalmayacağını" belirtti.

Ülkedeki toplumsal dayanışmanın yara aldığını ifade eden Pinera, "Hepimiz değiştik çünkü toplumsal anlaşma çatladı ve yaraları görünür hale getirdi." şeklinde konuştu.

Pinera'nın göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığını kabul etmesinin ardından protestoların şiddetlendiği aktarıldı.

Şili'de polisin göstericilere havalı tabancayla müdahale etmesi sonucu birçok kişinin görme yetisini kaybettiği bildirilmişti. Sağlık yetkilileri, geçen ay polisin kullandığı havalı tabanca mermilerinin göstericilerin gözlerine isabet etmesi sonucu en az 230 kişinin görme yetisini kaybettiğini, bunlardan 50'sinin protez göz kullanmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Yetkililer, gösterilerin ilk iki haftasında şiddet kullanımı iddialarıyla ilgili 1089 soruşturma açmıştı.

- Şili'deki gösteriler

Güney Amerika ülkesi Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 18 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybederken, 1218 kişi yaralanmış ve 9 bin 203 kişi gözaltına alınmıştı.

Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dileyerek, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş, kabinesinden sekiz bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler devam etmişti.

Hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle diktatör Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez, doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

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