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Şili, Irak, Hong Kong, Kolombiya ve Lübnan'daki protestoların yüzleri

07.12.2019 13:46 | Son Güncelleme

2019'da dünya genelinde görülen protesto eylemlerinde geleneksel olarak ortaya çıkan liderler yoktu. Ancak bu durum, eylemlerin yüzleri olmadığı anlamına gelmiyordu. İşte, hiç niyetli olmadıkları halde, ülkelerinde muhalefetin yüzü haline gelen beş kişi...

Şili, Irak, Hong Kong, Kolombiya ve Lübnan'daki protestoların yüzleri

2019 dünyanın birçok yanında, kitlesel gösterilerin yılı oldu.

Hong Kong'tan Şili'ye, İran'dan Lübnan ve Irak'a, Katalonya'dan Bolivya, Ekvador ve Kolombiya'ya...bu yıl bir noktada binlerce öfkeli gösterici sokaklara çıktı.

Farklı talepleri, yöntemleri ve davaları vardı, eşitsizlik ve siyasi muhalefet, ancak binlerce kilometre uzakta olmalarına karşın, birbirlerine ilham verdiler ve nasıl protestolar yapılacağı konusunda fikirlerini paylaştılar.

Bu eylemcilerin bazıları, protesto hareketlerinin liderleri bile değilken, ülkelerindeki muhalefetin simgeleri oldular ve şu anda dünya genelinde tanınıyorlar.

Peki kim bunlar ve nereden geliyorlar?

1. ŞİLİ: Daniela Carrasco, La Mimo

Dünya genelindeki eyleciler, La Mimo'nun kırmızı burnunu ve yüzündeki palyaço makyajını taklit etti.

La Mimo ya da Pandomimci diye bilinen 36 yaşındaki sanatçı ve eylemci, Şili'deki protestolarda yer aldı.

Polis tarafından gözaltına alındı, daha sonra cansız bedeni 20 Ekim'de bir parkın çitlerinde asılı bulundu.

Şili'deki haberlere göre, gösterilere katılan diğer kadınlara uyarı olması için tecavüze uğramış ve işkenceyle öldürülmüştü.

2. IRAK: Sefa El-Saray

Safa El Saray'ın yüzü, Irak genelindeki duvar resimlerinde belirmeye başladı.

Safa el-Saray 26 yaşındaki bir mühendislik fakültesi mezunuydu.

Aynı zamanda, vatandaşlık hakları ve siyasi haklar konusunda farkındalık yaratmak için sosyal medyayı kullanan, genç işsizliği konusunda blog yazan bir şair ve eylemciydi.

2011, 2013 ve 2015'te yolsuzluk karşıtı gösterilere katılmıştı.

Sefa El-Baray Ekim 2019'da bir göz yaşartıcı gaz kapsülüyle başından vurulmuş, kısa süre sonra aldığı yaralardan hayatını kaybetmişti.

3. HONG KONG: Gönüllü Tıbbi yardım görevlisi

Çinli karikatürrist Wang Liming'in çizimi, Hong Kong'taki eylemlerin sembolü oldu.

11 Ağustos'ta, Kowloon'daki Tsim Sha Tsui'deki eylemde polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda, genç bir kadın polisin yüzüne ateşlediği plastik mermiyle gözünü kaybedince, "göze göz" deyimi, kelimenin tam anlamıyla gerçek oldu.

Gönüllü bir tıbbi yardım görevlisi olduğuna inanılan kadın, merminin gözündeki koruyucu gözlüğü delip, geçmesiyle yaralanmıştı.

Kadının yerde yattığı sırada, sağ gözünden kanın fışkırdığı görüntüleri viral oldu.

Yüzü ve yarası, protestocuların Hong Kong makamlarının giderek daha da acımasız hale geldiğini söylediği müdahalelerinin bir sembolü oldu.

4. KOLOMBİYA: Dilan Cruz

Dilan Cruz için tüm Kolombiya yas tuttu.

18 yaşındaki Kolombiyalı öğrenci Dilan Cruz, geçen ay liseyi bitirdikten sadece günler sonra polisin attığı gaz fişeği kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölmüştü.

Arkadaşları, işletme okuma istediğini, ancak bursa ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Kendisi gibi öğrencilerin yükseköğrenime erişimde yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için, başkent Bogota'daki yürüyüşe katıldı.

Ölümü öfke yarattı ve polisin aşırı güç kullanmasını protesto edenler yeni eylemler yaptı.

https://www.youtube.com/watch?v=nIht5RsEuXc&feature=youtu.be

5. LÜBNAN : Ala Ebu Fakhr

Ala Ebu Fakhr'a

Ala Ebu, başkent Beyrut'ta yaşayan İlerici Sosyalist Parti mensubu, 38 yaşındaki bir belediye çalışanıydı.

12 Kasım'da, eylemlerin başlamasından bir ay sonra, genelde sakin geçen hükümet ve yolsuzluk karşıtı eyleme katılırken bir Lübnan askeri tarafından vurularak öldürüldü.

Eylemlerde ölen ikinci protestocu olmasına karşın, öldürülüş biçimi, ordunun bir kontrol noktasının etrafındaki insanlara gerçek mermilerle ateş açmasıyla öldürülmesi, büyük bir öfke yarattı.

Fakhr'ın öldürülme anı videosu çabucak sosyal medyada yayıldı ve eylemciler 'devrimin ilk şehidi' diye tanımlamaya başladı.

Şili, Irak, Hong Kong, Kolombiya ve Lübnan'daki protestoların yüzleri

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