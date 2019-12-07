Şili, Irak, Hong Kong, Kolombiya ve Lübnan'daki protestoların yüzleri

2019 dünyanın birçok yanında, kitlesel gösterilerin yılı oldu.

Hong Kong'tan Şili'ye, İran'dan Lübnan ve Irak'a, Katalonya'dan Bolivya, Ekvador ve Kolombiya'ya...bu yıl bir noktada binlerce öfkeli gösterici sokaklara çıktı.

Farklı talepleri, yöntemleri ve davaları vardı, eşitsizlik ve siyasi muhalefet, ancak binlerce kilometre uzakta olmalarına karşın, birbirlerine ilham verdiler ve nasıl protestolar yapılacağı konusunda fikirlerini paylaştılar.

Bu eylemcilerin bazıları, protesto hareketlerinin liderleri bile değilken, ülkelerindeki muhalefetin simgeleri oldular ve şu anda dünya genelinde tanınıyorlar.

Peki kim bunlar ve nereden geliyorlar?

1. ŞİLİ: Daniela Carrasco, La Mimo

La Mimo ya da Pandomimci diye bilinen 36 yaşındaki sanatçı ve eylemci, Şili'deki protestolarda yer aldı.

Polis tarafından gözaltına alındı, daha sonra cansız bedeni 20 Ekim'de bir parkın çitlerinde asılı bulundu.

Şili'deki haberlere göre, gösterilere katılan diğer kadınlara uyarı olması için tecavüze uğramış ve işkenceyle öldürülmüştü.

2. IRAK: Sefa El-Saray

Safa el-Saray 26 yaşındaki bir mühendislik fakültesi mezunuydu.