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Şili Kovid-19 nedeniyle 5 Nisan’dan itibaren tüm sınırlarını kapatacak

01.04.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 5 Nisan’dan itibaren Nisan ayı boyunca hava, kara ve deniz sınırlarını kapatma kararı aldı.

Şili Kovid-19 nedeniyle 5 Nisan’dan itibaren tüm sınırlarını kapatacak

Şili’de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tedbirler sıkılaştırıldı. Başkent Santiago’da bulunan La Moneda Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Suç Önleme Müsteşarı Katherine Martorell, hükümetin Nisan ayı boyunca tüm hava, kara ve deniz sınırlarının kapatma kararı aldığını duyurdu. Martorell, "5 Nisan Pazartesi saat 05:00 itibarıyla, ülkenin tüm sınırları kapatılacak, bu tedbir Nisan ayı boyunca uygulanacak" dedi. Martorell, kısıtlamanın yerleşik olup olmadıklarına bakılmaksızın Şili’de yaşayan herkes için geçerli olacağını açıklarken, ülkeye yabancı turistlerin ise alınmayacağını belirtti.

SADECE ACİL DURUMLARDA GİRİŞ-ÇIKIŞA İZİN VERİLECEK

Sadece acil durumlarda ülkeye giriş ve çıkışlara izin verileceğini belirten Martorell, ülkeye dönüşlerini önceden planlamış olan Şili vatandaşları, temel ürünleri taşıyan kamyon şoförleri, sağlık tedavileri gibi acil nedenler sebebiyle seyahat etmesi gereken Şilililer, ülkenin işleyişi için gerekli adımları atmak zorunda olan personel ve yerleşik olmayan yabancıların sadece hükümetin vereceği özel izinle ülkeye girebileceklerini belirtti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Martorell ayrıca, geceleri uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinde 5 Nisan’dan itibaren uzatıldığını belirterek, yasağın 21:00’de başlayacağını ve sabah 05:00’te sona ereceğini açıkladı.

İŞ YERLERİ DE KAPANACAK

Martorell, kalabalıktan ve enfeksiyonlardan kaçınmak için bazı ticaret sektörlerinin temel kalemler listesinden çıkarıldığını belirterek, önümüzdeki 15 gün boyunca faaliyet gösteremeyeceklerini açıkladı. Söz konusu sektörlerin ise, perakende giyim satışı, ayakkabı mağazaları, parfüm mağazaları, tuvalet malzemeleri satan yerler ile makyaj malzemeleri satan mağazalar olduğu belirtildi. Martorell, son olarak Nisan ayında ibadetlerin 5 kişiyle sınırlandırılacağını belirtti. Şili hafta sonu Katolik Kutsal Haftası’nı kutlamak için hazırlık yapıyordu.

SON 24 SAATTE 7 BİN 830 YENİ VAKA

Şili’de son 24 saate 7 bin 830 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 3 bin 406’ya ulaştı. Son 24 saatte 193 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 23 bin 328’e yükseldi. Şili’de pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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