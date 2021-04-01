Şili Kovid-19 nedeniyle 5 Nisan’dan itibaren tüm sınırlarını kapatacak

Şili’de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tedbirler sıkılaştırıldı. Başkent Santiago’da bulunan La Moneda Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Suç Önleme Müsteşarı Katherine Martorell, hükümetin Nisan ayı boyunca tüm hava, kara ve deniz sınırlarının kapatma kararı aldığını duyurdu. Martorell, "5 Nisan Pazartesi saat 05:00 itibarıyla, ülkenin tüm sınırları kapatılacak, bu tedbir Nisan ayı boyunca uygulanacak" dedi. Martorell, kısıtlamanın yerleşik olup olmadıklarına bakılmaksızın Şili’de yaşayan herkes için geçerli olacağını açıklarken, ülkeye yabancı turistlerin ise alınmayacağını belirtti.

SADECE ACİL DURUMLARDA GİRİŞ-ÇIKIŞA İZİN VERİLECEK

Sadece acil durumlarda ülkeye giriş ve çıkışlara izin verileceğini belirten Martorell, ülkeye dönüşlerini önceden planlamış olan Şili vatandaşları, temel ürünleri taşıyan kamyon şoförleri, sağlık tedavileri gibi acil nedenler sebebiyle seyahat etmesi gereken Şilililer, ülkenin işleyişi için gerekli adımları atmak zorunda olan personel ve yerleşik olmayan yabancıların sadece hükümetin vereceği özel izinle ülkeye girebileceklerini belirtti.