Şili: Latin Amerika'nın aşı şampiyonu

Şu ana kadar ülkede 1,5 milyondan fazla kişi aşı oldu. Peki, Şili bunu nasıl başarıyor?Birçok Avrupa ülkesinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları ağır aksak ilerlerken Şili, 3 Şubat'ta ilk aşı merkezlerinin açıılması ile birlikte halkı büyük bir hızla aşılamaya başladı. Kısa bir süre içerisinde ülkede günde 150 bin, 180 bin, hatta 270 bin kişi aşılandı. Sağlık personelinin aşılanmaya başlandığı Aralık ayından bu yana ülkede toplam 1 milyon 600 bin kişi koronavirüs aşısı oldu.

19 milyon nüfuslu ülke bu halkın yüzde 8'inden fazlasının, en azından ilk doz aşı ile aşılandığına işaret ediyor. "Our World in Data" sitesinin verilerine göre, dünya genelinde sadece nüfusun yüzde 70'inin aşılandığı İsrail, yüzde 47'sinin aşılandığı Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 20'sinin aşılandığı İngiltere ve yüzde 14'ünün aşılandığı ABD, Şili'nin önünde yer alıyor. Ancak bu ülkelerde aşı kampanyaları haftalar öncesinde başladı.

"Our World in Data" sitesinin kurucusu bilim insanı Max Roser, Şili'nin aşılama kampanyasından elde ettiği sonuçların "etkileyici" olduğunu belirtiyor. Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera da salı günü bir milyon sınırının aşılmış olmasının "olumlu bir gelişme" olduğunu ifade ederek "Yaşlılara, yerel bölge idarelerine, sağlık çalışanlarına, silahlı kuvvetlere, kolluk kuvvetlerine, herkese teşekkür ederim. Bu pandemiyi aşacağız" dedi.