Şili orman yangınlarıyla savaşıyor

Güney Amerika ülkesi Şili’nin orta ve güney bölgelerinde 19 farklı noktada çıkan orman yangınları devam ediyor. Orman yangınlarında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Şili, tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle savaşıyor. Yetkililer ülkenin orta ve güney kesiminde 19 farklı bölgede yangınların devam ettiğini açıkladı. Şili Tarım Bakanı Antonio Walker yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle Aysen bölgesinde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 55 bin hektar alanın yangınlardan etkilenmesi bizi çok üzüyor. Aysen’de 15 bin 500 hektar ormanın etkilenmesi üzücü. 3 insanın hayatını kaybetmesi bizi çok üzdü. Ancak birçok hayatı kurtarmayı başardığımız ve çok fazla bölgeyi yanmaktan kurtardığımız için de gurur duyuyoruz" dedi.

İtfaiye ekiplerinin ve helikopter destekli yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



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