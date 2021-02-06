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  4. Şili polisi jonglörü sokak ortasında öldürdü, göstericiler belediye binasını ateşe verdi

Şili polisi jonglörü sokak ortasında öldürdü, göstericiler belediye binasını ateşe verdi

06.02.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Şili’nin Panguipulli kentinde polisin kimlik göstermeyi reddeden bir jonglörü (sirk sanatçısı) cadde ortasında silahla vurarak öldürmesinin ardından patlak veren protestolarda göstericiler belediye binasını ateşe verdi.Güney Amerika ülkesi Şili’nin Panguipulli kentinde toplumsal olaylara müdahale eden "Carabineros" adlı güvenlik gücüne bağlı polisin trafik ışıklarında gösteri yapan ve kimlik göstermeyi reddeden bir jonglörü 3 el ateş ederek öldürmesi protestoların fitilini ateşledi.

Şili’nin Panguipulli kentinde polisin kimlik göstermeyi reddeden bir jonglörü (sirk sanatçısı) cadde ortasında silahla vurarak öldürmesinin ardından patlak veren protestolarda göstericiler belediye binasını ateşe verdi.
Güney Amerika ülkesi Şili’nin Panguipulli kentinde toplumsal olaylara müdahale eden "Carabineros" adlı güvenlik gücüne bağlı polisin trafik ışıklarında gösteri yapan ve kimlik göstermeyi reddeden bir jonglörü 3 el ateş ederek öldürmesi protestoların fitilini ateşledi. Yaşanan olayın ardından polise tepki gösteren protestocular sokaklara döküldü. Polis karşıtı slogan atan protestocular, barikat kurarak polisle çatıştı. Protestolar sırasında kamu binaları hedef alınırken, Panguipulli belediye binası ve yerel bir polis merkezi ateşe verildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, belediye binasının alev alev yandığı görüldü.
Ne oldu?
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, trafik ışıklarında akrobatik gösteri gösteri yapan jonglörün polislere direndiği ve elinde keskin bir alet olduğu görülüyor. Jonglörün polisin kimlik kontrolüne direndiği ve gösteri sırasında kullandığı bıçaklarla kendisine silah doğrultan polisin üzerine koştuğu kameraya yansıyor. Bu sırada polisin 3 el ateş etmesiyle jonglörün yere yığıldığı görülüyor. Hızla sosyal medyada yayılan görüntüler, halkın büyük tepkisini çekmişti.
Geçimini yaptığı gösteriyle sağlayan jonglörün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada ise 3 el ateş açan polisin müdahalesinin "meşru müdafaa" olarak değerlendirildiği ifade edildi.

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