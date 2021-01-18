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  4. “Silici” operasyonunda yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

“Silici” operasyonunda yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

18.01.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen "Silici" operasyonu kapsamında, Adıyaman’daki bir akaryakıt istasyonuna baskın düzenleyen ekipler, istasyonun otomasyon sistemine ait olduğu tespit edilen harddiski söken ve kaçırmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı.İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen "Silici" operasyonu kapsamında, Adıyaman’daki bir akaryakıt istasyonuna baskın düzenleyen ekipler, istasyonun otomasyon sistemine ait bir harddiski söken ve kaçırmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı.

İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen "Silici" operasyonu kapsamında, Adıyaman’daki bir akaryakıt istasyonuna baskın düzenleyen ekipler, istasyonun otomasyon sistemine ait olduğu tespit edilen harddiski söken ve kaçırmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı.
İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen "Silici" operasyonu kapsamında, Adıyaman’daki bir akaryakıt istasyonuna baskın düzenleyen ekipler, istasyonun otomasyon sistemine ait bir harddiski söken ve kaçırmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, harddiski operasyondan dakikalar önce bir kişinin söktüğünü, polisleri gören bir başka kişinin de harddiski pantolonun arka cebine koyduğunu tespit etti. Delilleri karartmak amacıyla harddiski söken ve kaçırmaya çalışan kişiler ile şirket yetkilileri gözaltına alınırken, bazı belgelere de el konuldu.
50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen ’Silici’ kod adlı operasyonda, kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 220 şüpheli gözaltına alınmış, devletin bir yılda 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde de toplam 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlenmişti.
170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, 1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve bilgisayar, cep telefonu gibi dijital materyallere el konulurken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edilmişti.

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