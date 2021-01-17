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’Silici’ operasyonunun detayları ortaya çıktı

17.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Akaryakıt üzerinden tarihin en büyük vergi kaçakçılığını ortaya çıkaran polis, devleti dolandıran suç örgütüne bağlı zincirin halkalarını tek tek tespit etti.

Akaryakıt üzerinden tarihin en büyük vergi kaçakçılığını ortaya çıkaran polis, devleti dolandıran suç örgütüne bağlı zincirin halkalarını tek tek tespit etti. Nitelikli dolandırıcılık yapan örgüte yönelik “Silici” adı verilen operasyonda, yolsuzluk yapılan akaryakıt miktarının 250 ayrı olimpik havuzu dolduracak miktara denk düştüğü belirtiliyor.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün ve önceki gün harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK, akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne operasyon başlatmış, milyarlarca lira vurgun yapan 220 dolandırıcı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İlk belirlemelere göre 15 milyar lira vurgun yapılmıştı
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce ‘Silici’ kod adıyla gerçekleştirilen söz konusu operasyonda 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, 1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı şubesi olmak üzere toplam 242 noktada yapılan aramalarda mali belgelere, bilgisayar ve cep telefonlarına el konulurken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine uzaktan müdahale edilerek silindiği saptandı. Silinen akaryakıtın güncel maddi tutarının yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, son 5 yıl içerisinde ise 15 milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Yeni dolandırıcılık uzaktan erişimle yapılıyor
Dolandırıcılık zincirindeki ayrıntılara göre, daha önce fiziki olarak yapılan satışları silme işlemlerinin, yeni dolandırıcılık yöntemi ile uzaktan erişimle yapılmaya başlandığı ortaya çıkarıldı. Suç örgütünün, otomasyon şirketi kiraladığı silme serveri ile uzaktan erişimle kayıtları silerek yolsuzluk yaptığı kaydedildi.

İlk belirlemeler 250 olimpik havuzu dolduracak miktarda
Operasyonun çarpıcı detaylarından biri ise suç örgütü tarafından yolsuzluk yapılan akaryakıt miktarının 250 olimpik havuzu dolduracak hacimde yüklü olduğu ifade ediliyor. Polis baskınıyla karşılaşan istasyon sahipleri, kayıtları silme işlemlerini yaptıkları harddiskleri ortadan kaldırmaya ve kaçırmaya çalıştıkları öğrenildi.

Akaryakıtı silmek için kullandıkları programa “oyun sitesi” süsü vermişler
Devletten silinerek vergi kaçakçılığı yapılan miktarın 20 bin akaryakıt tankerine denk geldiği, bunun da tankerlerin arka arkaya dizildiğinde Ankara ile İstanbul arasındaki karayolu mesafesine eş değer olduğu kaydedildi. İstanbul polisi, suç örgütüne bağlı kaçakçıların, akaryakıtı silmek için kullandıkları programa “oyun sitesi” süsü vererek takipten sıyrılmaya çalıştıklarını da ortaya çıkardı.

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