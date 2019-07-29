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Şili'de 40 bin litre akaryakıt denize döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 06:33 | Son Güncelleme

Şili'de 40 bin litre akaryakıt denize döküldü

Güney Amerika ülkesi Şili'de 40 bin litre dizel yakıtın denize döküldüğü bildirildi.

Şili Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Guarello Adası'ndaki Pasifik Çelik Şirketine (CAP) ait terminalden yaklaşık 40 bin litre dizel yakıtın aktarım sırasında denize döküldüğü belirtildi.

Şili Deniz Kuvvetleri 3. Bölge Komutanı Ronald Baasch, CAP'ın kendilerini bilgilendirdiğini ve yetkililerin ivedilikle adaya yönlendirildiğini kaydetti.

Olaya neyin sebep olduğuna dair bilgi verilmedi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

- "Çevresel kriz"

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace'in Şili Koordinatörlüğü, hadiseyi "çevresel kriz" olarak nitelendirerek, yıkıcı sonuçlara yol açabileceğine dikkati çekti.

Greenpeace'in Şili Koordinatörü Matias Asun da Şili hükümetine çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için gerekli tüm lojistik ve insani kapasiteyi kullanma çağrısı yaparak, CAP'a da bilgi paylaşma hususunda şeffaflık çağrısında bulundu.

Olay bölgesine ulaşımın zor olduğuna dikkati çeken Asun, "Bölgede balina ve yunus balığı gibi birçok deniz canlısı yaşıyor. Bu canlılar doğal ortamlarında ciddi bir etkiye maruz kalabilirler." ifadelerini kullandı.

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Şili'de 40 bin litre yakıt denize döküldü

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