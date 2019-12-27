Şili'de anayasa değişikliği referandumu 26 Nisan'da yapılacak

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesinin oylanacağı referandumun 26 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Pinera, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da yaptığı basın toplantısında, referandumda kullanılacak sandık ile oy pusulasını tanıttı.

Pinera, referanduma katılma çağrısı yaparak, "Bu referandum Şili halkına, geleceğin yolunu belirlemeleri fırsatını verecek ve Şili halkı, takip etmek istediğimiz yolu seçme konusunda ilk sözü söyleyecek. Bütün partileri, STK'ları ve bütün vatandaşlarımızı barışı, birliği, demokrasiyi ve Şili halkının yaşam biçimi olan hukukun üstünlüğünü korumaya davet ediyorum." diye konuştu.

Konuşmasında özgürlük vurgusu yapan Pinera, "Düzenlenecek referandum, herhangi bir seçim değildir. Çünkü bu demokratik eylemle iki meşru seçenekten birini seçeceğiz. Birincisi, tamamen seçilmiş kişilerden oluşan anayasa yazma grubu, diğeri ise yarısının doğrudan yarısının da Kongre tarafından seçileceği bir anayasa yazma grubu." ifadesini kullandı.