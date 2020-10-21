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Şili’de hükumet karşıtı isyanın yıl dönümünde şiddetin bilançosu ağır oldu: 580 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 13:52 | Son Güncelleme

Şili’de de geçtiğimiz yıl başlayarak aylarca süren hükumet karşıtı protestoların yıl dönümünde 107 şiddet olayı yaşandı.

Şili’de de geçtiğimiz yıl başlayarak aylarca süren hükumet karşıtı protestoların yıl dönümünde 107 şiddet olayı yaşandı. Çıkan olaylarda 1 kişi öldü, 116 polis memuru yaralandı, 2 kilise yakıldı, 580 kişi gözaltına alındı.
Şili’de hükumet karşıtı protestocular, geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan ve 5 ay süren gösterilerin yıl dönümü nedeniyle yeniden sokaklara döküldü. Geçen yıl 18 Ekim’de metro ücretlerine yapılan 30 pesoluk zam yüzünden başlayan isyanın yıl dönümünde 107 şiddet olayı yaşandı. Çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 116 polis memuru yaralandı, 2 de kilise yakıldı. 287’si başkent Santiago’da, 293’ü ülkenin diğer bölgelerinde olmak üzere toplam 580 kişi gözaltına alındı. 4’ü Santiago’da 7 sivil ağır yaralandı. Tamamı başkentte olmak 8 polis karakolu da saldırıya uğradı. Yine 37’si başkent bölgesinde olmak devlet kurumlarına ait 58 araç hasar gördü.
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Juan Francisco Galli yaptığı basın açıklamasında, "Baquedano Anıtı çevresinde 25 bin kişi vardı. Protestocularla polis arasındaki tartışmaların sonucu olarak orada ciddi olaylar yaşandı” dedi.
Ulusal Polis Kuvvetleri Güvenlik Genel Direktörü Ricardo Yez, olaylar için 40 bin polis memurunun görevlendirildiği söyledi. 18’i ateşli silahlarla olmak üzere 116 polis memurunun yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Vctor Pérez de şiddet eylemlerini kınadı. Tüm siyasi güçlere ve yurttaşlara şiddeti kınama çağrısı yaptı. "Sessizlik, gerçekleri saklar. Şiddete meşruiyet kazandırır. Kilise yakmayı, yağmayı, insanları koruyan bir polis memurunu vurmayı kimse meşrulaştıramaz” dedi.
Şili’de 25 Ekim Pazar günü anayasa referandumu var. Referandum öncesi ve sonrasında da şiddet olaylarının meydana gelebileceği uyarıları yapılıyor.

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