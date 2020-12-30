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Şili’de iki madenci göçük altında kaldı

30.12.2020 21:10 | Son Güncelleme:
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Şili’nin Atacama bölgesinde bulunan Tierra Amarilla’daki bir madende meydana gelen göçük nedeniyle 2 madenci mahsur kaldı.Şili’nin Atacama bölgesinde bulunan Tierra Amarilla’daki La Nuestra bakır madeninde göçük meydana geldi.

Şili’nin Atacama bölgesinde bulunan Tierra Amarilla’daki bir madende meydana gelen göçük nedeniyle 2 madenci mahsur kaldı.
Şili’nin Atacama bölgesinde bulunan Tierra Amarilla’daki La Nuestra bakır madeninde göçük meydana geldi. Çökme nedeniyle 2 madencinin mahsur kaldığı bildirildi. Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi’nin (Sernageomin) Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ekipleriminiz dışında Şili polisi (Carabineros) ve itfaiyeciler, 2 madencinin mahsur kalmasına yol açan göçük nedeniyle Tierra Amarilla bölgesindeki madende bulunuyorlar” denildi.
Yerel yetkililer, kurtarma çalışmalarını acil durum ekipleriyle birlikte yönetirken, kazaya yönelik inceleme başlatıldı.

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