Şili'de iktidar ve muhalefet anlaştı, referandumda halka 'Pinochet'den kalma anayasa değişsin mi?' diye sorulacak

Şili'de bir aydır süren protestoların ardından iktidar ve muhalefet, Nisan 2020'de anayasa referandumu yapılması konusunda anlaştı. Referandum kapsamında halka 1973 yılında darbeyle başa geçen diktatör Augusto Pinochet döneminde hazırlanan anayasanın değiştirilip değiştirilmemesi gerektiği sorulacak.

Sokaklardaki göstericilerin en büyük taleplerinden biri Pinochet döneminde 1980 yılında hazırlanan anayasanın değiştirilmesiydi.

İktidar ve muhalefet partileri arasında yapılan müzakerelerin ardından, Şili Ulusal Kongresi Nisan ayında bir halk oylaması yapılmasında anlaştı.

Senato Başkanı Jaime Quintana'ya göre referandumda anayasanın değiştirilip değiştirilmemesi, değiştirilecekse bunun nasıl yapılması gerektiği sorulacak.

Yeni anayasayı yazması için oluşturulacak kurul için üç farklı seçenek önerilecek: Tamamen seçilmişlerden oluşan bir kurul, siyasi temsilcilerden oluşan bir kurul ya da bu ikisinin karışımı olan bir kurul.

Eğer kurulun oluşturulması için bir seçim düzenlenmesi gerekirse bu da Ekim 2020'de bölge ve belediye seçimleri ile beraber yapılacak.