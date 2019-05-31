HABER

Şili’de kasırga hayatı olumsuz etkiledi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

Güney Amerika ülkesi Şili’yi vuran kasırga 16 kişinin yaralanmasına yol açtı.Amerika’da etkisini sürdüren kasırgalar bu kez Şili’yi vurdu.

Şili’de kasırga hayatı olumsuz etkiledi

Güney Amerika ülkesi Şili’yi vuran kasırga 16 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Amerika’da etkisini sürdüren kasırgalar bu kez Şili’yi vurdu. Şili’nin Bio-Bio bölgesinde yer alan Los Angeles şehrinde son günlerde etkili olan güçlü kasırgalar nedeniyle en az 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ve dolu maddi hasar oluştururken, 12 binden fazla eve elektrik verilemediği aktarıldı. Kasırga hayatı olumsuz etkilerken birçok ev, iş yeri ve aracın zarar gördüğü belirtildi. Belediye Başkanı Esteban Krause, “Los Angeles’ta kasırganın neden olduğu hasarı değerlendiriyoruz. Şu ana kadar ölüm vakası yaşanmadı, yaralanmalar var” açıklamasını yaptı.

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 35 tutuklamaBursa'daki uyuşturucu operasyonunda 35 tutuklama
Ayvalık’ta jandarmadan göçmen tacirlerine geçit yokAyvalık’ta jandarmadan göçmen tacirlerine geçit yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.