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  4. Şili’de orman yangınının sabotaj olduğu iddiası

Şili’de orman yangınının sabotaj olduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 10:07 | Son Güncelleme

Şili Dışişleri Bakanı Heraldo Munoz, 200’den fazla evi harabeye döndüren yangının sabotaj olduğunu ifade etti.Şili’nin başkenti Santiago’nun yaklaşık 120 kilometre batısında yer alana Valparaiso’da çıkan yangın sonrasında 200’den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Şili Dışişleri Bakanı Heraldo Munoz, 200’den fazla evi harabeye döndüren yangının sabotaj olduğunu ifade etti.
Şili’nin başkenti Santiago’nun yaklaşık 120 kilometre batısında yer alana Valparaiso’da çıkan yangın sonrasında 200’den fazla ev kullanılamaz hale geldi. Dışişleri Bakanı Heraldo Munoz, ortaya çıkan bir görüntüde yangının başladığı bölgede şüpheli bir kamyonetin olduğu bilgisini paylaşarak, yangının sabotaj olduğunu söyledi. Yangının başladığı yerin yanında bulunan beyaz kamyonet, şüphe uyandırdı. Kamyonetin yangınlarla bağlantılı olduğu iddiası üzerine hükümetten farklı açıklamalar gelirken, video kaydının yangının başladığı Cerro Rocuant’ta yaşayan biri tarafından kaydedildiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Gonzalo Blumel de yangının bölgeye yönelik bir saldırı olabileceğine ilişkin çalışmalar yapıldığını belirterek, “Geçtiğimiz hafta çıkan yangınlarla ilgili kötü niyet belirtileri aldığımız oldu. Umarım soruşturma çabuk sonuçlanır. Eğer iddialar doğruysa bu çok ciddi bir durum. Cezaları çok yüksek olacak. Bunun bir kundakçılık suçu olabileceğine dair işaretler var" dedi.
Valparaiso Belediye Başkanı Jorge Sharp ise “Valparaiso’nun yıkıldığını görmek istiyorlar. Hangi niyetle bu şekilde hareket ettiklerini ve bu insanların bu tür durumlarda yasa karşısında en yüksek dereceden cezalandırılacağını bilmenizi isterim" dedi.
Tarım Bakanı Antonio Walker ise konuyla ilgili olarak, "Yangınlar açısından tarihin en zor sezonunu yaşıyoruz. Şili’de şimdiden 14 bin 500 hektar alan yangından etkilendi. Bir önceki yıla göre yüzde 300 daha fazla yangınla savaşıyoruz. Tarihin en kurak yılıyla karşı karşıyayız. Sessiz bir depremle karşı karşıyayız” açıklamalarını yaptı.

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