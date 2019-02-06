Şili’de orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Şili’de hükümet, üç bölgede devam eden orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.
Şili hükümeti, ülkenin güneyindeki üç eyalette toplam 93 bin hektarlık ormanı yok eden 630 farklı yangın nedeniyle olağan üstü hal kararı aldı. Felaket olarak değerlendirilen yangınlar için hükümet Maule, Biobio ve La Araucania bölgelerinde yetkililere acil durumlarda tüm kaynakları kullanma yetkisi verdi.
Araucania bölgesinde yangınlarda birçok ev kül olurken 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirtildi.
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