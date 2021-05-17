Şili'de Pinochet döneminden kalma anayasa nasıl yeniden yazılacak?

Şili'de askeri diktatörlük döneminden kalma anayasanın yerine yenisini yazmak üzere oluşturulan Kurucu Meclis için Pazar günü yapılan seçimlerde iktidardaki merkez sağ büyük bir yenilgi aldı ve en çok üyeliği bağımsız adaylar kazandı.

Kadın ve erkek delegelerin hemen hemen eşit sandalye kazandığı 155 üyeli Kurucu Meclis'de bağımsızlar ve muhalefet adayları üçte iki çoğunluk oluşturuyor.

Oyların çoğunun sayımı tamamlanırken Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın başını çektiği merkez sağ Chile Vamos (Yürü Şili) Koalisyonu'nun desteklediği adaylar ise Kurucu Meclis'de sandalyelerin ancak beşte birini kazanabildi.

Küçük değişiklikler olabilse de tahminlere göre Kurucu Meclis'de bağımsızlar 45, merkez-sol 25, sol 28 ve küçük koalisyon 1 delegelik alırken, merkez sağ 39 delege alabiliyor. Bu hesaba dahil olmayan 17 sandalye ise Şili'nin yerli halklarına kontenjan olarak ayrıldı.

Yakın zamana kadar seçimde başarılı olmayı bekleyen merkez sağ Devlet Başkanı Pinera, sonuçlar belli olduktan sonra bunun tarihi bir seçim olduğunu söyledi.