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Şili'de Pinochet döneminin ajanlarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

Yüksek mahkeme, diktatör Pinochet döneminde bir kişinin gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolmasıyla ilgili 24 eski ajanı 4 ila 13 yıl hapse mahkum etti

SANTIAGO (AA) - Güney Amerika ülkesi Şili'de, 44 yıl önce diktatör Augusto Pinochet döneminde görev yapan 24 eski ajana, bir kişinin gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolmasıyla ilgili görülen davada hapis cezası verildi.

Yüksek mahkeme, 1973-1990 yıllarındaki askeri rejimin lideri General Pinochet emrindeki gizli serviste çalışan 24 polisi, 1974 yılında Jorge Arturo Grez Aburto'nun gözaltındayken işkence görmesinin ardından, kaybolmasıyla ilgili görülen davada suçlu buldu.

Mahkeme, 24 eski ajanı 4 ila 13 yıl hapse mahkum etti.

Gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolan Aburto'nun işkence sırasında öldüğü sanılıyor.

Şili'de 11 Eylül 1973'te askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi deviren General Pinochet, yönetime el koymuştu. Pinochet'nin 17 yıl süren diktatörlük döneminde yaklaşık 3 bin sivilin öldürüldüğü veya kaybolduğu, on binlerce kişinin işkence gördüğü ve 200 bin kişinin sürgün hayatı yaşadığı tahmin ediliyor.

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